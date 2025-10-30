"L’attaccante vorremmo prenderlo in settimana, ma non dipende solo da noi". Stefano Serangeli, dg della Maceratese, fa il punto della situazione dopo il derby perso nettamente con l’Ancona con un secondo tempo da dimenticare. "Non vogliamo prendere il primo che passa – aggiunge – ma un giocatore che alzi il livello". Serangeli, state cercando anche il difensore centrale? "La priorità è l’attacco, ma è stata evidenziata anche qualche lacuna nella parte centrale della difesa. Però ricordo anche che nel tempo sono mancati Morganti e Lucero, i loro infortuni hanno pesato in campionato così come quello del centrocampista De Angelis che ha giocato solo tre gare, di cui due vinte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Maceratese, la priorità è un attaccante"