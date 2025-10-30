Macachi uccisi e maltrattati all’Unife | la rettrice un professore e il responsabile del benessere degli animali verso il processo

Ferrara 30 ottobre 2025 –  È stata notificata alle parti offese, Associazioni denuncianti - tra cui Leal, Leidaa e Oipa- la chiusura delle indagini della Procura di Ferrara per il caso dei macachi detenuti dall’Università. Il professor Luciano Fadiga, ordinario di Fisiologia umana, la Rettrice Laura Ramacciotti, da un mese circa presidente della Conferenza dei rettori delle Università italiane, e il responsabile del benessere animale Ludovico Scenna sono indagati, in concorso, per l’uccisione del macaco Orazio, sottoposto a eutanasia “senza necessità eo con crudeltà”, in particolare senza rispettare il protocollo indicato nell’autorizzazione del Ministero della Salute che prescriveva l’iniziale sedazione profonda e provocando inutile sofferenza all’animale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

