Ma tu con Pier Silvio… E Silvia Toffanin sbotta | fuori cose private a This is me

Si è chiuso ieri sera, in prima serata su Canale 5, il viaggio di This is me, lo show di Silvia Toffanin che per diverse settimane ha portato sul piccolo schermo emozioni, racconti e divertimento. L'ultima puntata ha avuto il sapore di una festa: un appuntamento ricco di ospiti e sorprese, che ha celebrato con leggerezza il successo di un format capace di unire momenti di intrattenimento puro a spazi di grande tenerezza. Silvia Toffanin, impeccabile padrona di casa, ha salutato il pubblico con un mix di emozione e gratitudine, chiudendo un percorso televisivo che ha mostrato un lato più giocoso e spigliato della conduttrice di Verissimo.