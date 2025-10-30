Ma tu con Pier Silvio… E Silvia Toffanin sbotta | fuori cose private a This is me
Si è chiuso ieri sera, in prima serata su Canale 5, il viaggio di This is me, lo show di Silvia Toffanin che per diverse settimane ha portato sul piccolo schermo emozioni, racconti e divertimento. L’ultima puntata ha avuto il sapore di una festa: un appuntamento ricco di ospiti e sorprese, che ha celebrato con leggerezza il successo di un format capace di unire momenti di intrattenimento puro a spazi di grande tenerezza. Silvia Toffanin, impeccabile padrona di casa, ha salutato il pubblico con un mix di emozione e gratitudine, chiudendo un percorso televisivo che ha mostrato un lato più giocoso e spigliato della conduttrice di Verissimo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L'ex conduttrice Mediaset svela a Fabrizio Corona l'esistenza di un veto nei suoi confronti e attacca Pier Silvio Berlusconi - facebook.com Vai su Facebook
Venduta Casa Vianello: dagli eredi filippini a Pier Silvio Berlusconi, perché l’ha voluta lui e quanto ha pagato - X Vai su X
“Tu Pier Silvio Berlusconi in cucina non lo trovi”: Silvia Toffanin gelosa del marito sfida De Lucia a This is me - Silvia Toffanin e Vincenzo De Lucia a This Is Me hanno fatto sorridere il pubblico con un siparietto durante il gioco degli specchi ... Da fanpage.it
Paolo Bonolis imbarazza Silvia Toffanin a Verissimo: «Tu fai ancora l'amore con tuo marito?». La reazione della conduttrice - Le storie oggi, domenica 2 giugno, è stata riproposta l'intervista di Paolo Bonolis fatta da Silvia Toffanin lo scorso novembre. Lo riporta leggo.it
Clizia Incorvaia spiazza Silvia Toffanin: "Tu lo sai, hai affrontato la stessa sfida difficilissima" - L'ex gieffino ha naturalmente parlato della mamma, l'attrice Eleonora Giorgi morta lo scorso 3 marzo, e poi ha ... Come scrive today.it