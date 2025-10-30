Ma che duello con Bergamo Vittoria di livello

megabox 3 bergamo 1 MEGABOX VALLEFOGLIA: Bici 19, Feduzzi, Carletti ne, Giovannini 7, De Bortoli L, Candi 8, Bartolucci 3, Thokkbuon ne, Butigan 13, Ungureano ne, Stoyanova, Omoruyi 22, Lazaro, Mitkova ne. All. Pistola. VOLLEY BERGAMO: Carraro, Eze 3, Bolzonetti 2, Kipp 12, Mosser, Strubbe 3, Micheletti ne L, Armini L, Weske ne, Manfredini 7, Mleynkova 9, Meli 5, Cese Montalvo 20. All. Parisi. Arbitri: Saltalippi e Cerra. Parziali: 21-25 (26’), 25-14 (23’), 25-16 (28’), 25-23 (32’). Nel primo set regna l’equilibrio fino a quota 20-20. Poi il fuoco biancoverde si spegne e le orobiche ringraziando si aggiudicano il primo mattoncino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ma che duello con Bergamo. Vittoria di livello

