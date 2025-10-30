Ma avete sentito le parole di Marcella Bella? Insulti a Selvaggia Lucarelli e Mariotto | volano frasi pesanti!

Il clima a Ballando con le Stelle continua a scaldarsi e questa volta a infiammare il dibattito è Marcella Bella. Da settimane la cantante di Pelle di diamante mostra insofferenza verso i giudizi della giuria, ma nelle ultime ore ha deciso di passare al contrattacco. Nel corso di Ballando Segreto, infatti, Bella ha riversato tutta la sua frustrazione nei confronti dei giurati, accusandoli di accanimento e incoerenza, e non ha risparmiato nessuno: da Selvaggia Lucarelli a Guillermo Mariotto, fino a Carolyn Smith. Le sue parole sono state un vero terremoto. Marcella Bella massacra Selvaggia Lucarelli e Mariotto!. 🔗 Leggi su Donnapop.it

