Ma Ariana Grande è davvero tornata brunette?

Ariana Grande ha postato una foto su Instagram e — senza dire molto — ha fatto capire una cosa sola: la Glinda bionda sembrerebbe essere andata via. Al suo posto? Un caldo castano, profondo, lucido, morbido. Un ritorno alle origini, letteralmente. Di quelli che piacciono a noi. Ma potrebbe essere una parrucca. Ariana Grande posta una foto in cui sembra essere tornata castana: bye, Glinda. Hi, Ari. Dopo mesi (anni?) passati in quella fase bionda-magica-da-strega-buona, Ariana ha deciso di tornare a casa. Nella caption scrive: “It’s good to see me, isn’t it?” con un’emoji a bollicina. Una frase da Wicked, ovvio, ma anche un piccolo easter egg: sarebbe bello rivedere i capelli castani di Ariana. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

