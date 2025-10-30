MOIdentificate le salme di 2 ostaggi
21.45 Sono state identificate le due salme restituite da Hamas. Sono di Amiram Cooper e Sahar Baruch, i due ostaggi che il movimento aveva comunicato di aver trovato martedì, prima che Israele tornasse a bombardare Gaza. Cooper, 85 anni, era stato rapito il 7 ottobre 2023 dal kibbutz Nir Oz e Baruch, 24, dal kibbutz Beeri. "Il governo condivide il grande dolore delle famiglie Cooper e Baruch e di tutte le famiglie dei rapiti morti", si legge in una dichiarazione dell'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
