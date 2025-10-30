Lynk & Co 08 | al volante del Suv ibrido plug-in che fa 200 km in elettrico

Gazzetta.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'autonomia è di 1.000 km complessivi. La più recente novità della casa sino-svedese è una delle proposte plug-in hybrid più interessanti sul mercato. Due allestimenti, si parte da poco meno di 53.000 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lynk amp co 08 al volante del suv ibrido plug in che fa 200 km in elettrico

© Gazzetta.it - Lynk & Co 08: al volante del Suv ibrido plug-in che fa 200 km in elettrico

Approfondisci con queste news

lynk amp co 08Lynk &amp; Co 08: il SUV plug-in che segna l’evoluzione tecnologica del marchio - svedese su un nuovo livello tecnico: piattaforma CMA Evo, powertrain ibrido plug- Si legge su automoto.it

Lynk &amp; Co 08 è la scelta sostenibile pensata anche per i lunghi viaggi - Lynk & Co rivoluziona il mercato dell’auto europeo con il lancio del SUV ibrido plug- Riporta vogue.it

Lynk &amp; Co 08: l’ibrida plug-in con 200 km in elettrico disponibile in Italia da luglio 2025 - in si appresta ad arrivare nei concessionari europei ed italiani, presentandosi con la capacità di garantire fino a 200 chilometri di autonomia in modalità ... Segnala motorionline.com

Cerca Video su questo argomento: Lynk Amp Co 08