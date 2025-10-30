Lutto nell’imprenditoria salernitana è morto Augusto Strianese

Tempo di lettura: 3 minuti È morto l’imprenditore Augusto Strianese, figura di rilievo che ha ricoperto importanti incarichi a Confindustria e Camera di commercio. Strianese fu anche a capo di una cordata di industriali locali, la Fisa, per l’acquisizione della Salernitana, oltre ad essere stato presidente dell’aeroporto di Salerno, di cui comprese subito le potenzialitá che avrebbe avuto lo scalo per tutto il territorio. Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno e presidente della Provincia di Salerno, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore. “ Ai familiari, amici e collaboratori un abbraccio d’umana solidarietà nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita operosa all’impresa ed al lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it