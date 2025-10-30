Lutto Andrea Delogu la decisione shock di Milly Carlucci | cosa faremo a Ballando

Ci sono momenti in cui la televisione smette di essere solo spettacolo e diventa uno specchio delle emozioni più vere. È quello che è successo nelle ultime ore, quando una delle figure più amate del piccolo schermo si è trovata a dover affrontare un dolore che ha lasciato tutti senza parole. Ma cosa è successo davvero dietro le quinte di Ballando con le Stelle? E perché le parole di Milly Carlucci hanno fatto così tanto rumore? >> “Chiude il programma di Rete 4”. Decisione drastica di Mediaset, nella scelta di Pier Silvio Berlusconi coinvolto Mario Giordano: cosa c’è dietro La tensione era palpabile, una nube di tristezza aleggiava tra i protagonisti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it