Lutto Andrea Delogu la decisione di Milly Carlucci | cosa faremo a Ballando

Thesocialpost.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ Stiamo vivendo un clima di collettiva sofferenza e condivisione con Andrea”, ha dichiarato  Milly Carlucci, visibilmente provata, nel suo intervento a  Vita in Diretta, ospite di  Alberto Matano. Commentando con dolore quanto accaduto ma spiegando anche che il programma Ballando con le Stelle andrà avanti. Una logica, quella televisiva, che tutti conosciamo da tempo. Ma non sono mancate accuse di poca sensibilità da parte di alcuni utenti, che hanno sottolineato come forse si poteva evitare di parlare del palinsesto già nelle ore successive alla tragedia, accusando autori e conduttrice di “poca sensibilità”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

