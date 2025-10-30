Lutto Andrea Delogu la decisione di Milly Carlucci | cosa faremo a Ballando

“ Stiamo vivendo un clima di collettiva sofferenza e condivisione con Andrea”, ha dichiarato Milly Carlucci, visibilmente provata, nel suo intervento a Vita in Diretta, ospite di Alberto Matano. Commentando con dolore quanto accaduto ma spiegando anche che il programma Ballando con le Stelle andrà avanti. Una logica, quella televisiva, che tutti conosciamo da tempo. Ma non sono mancate accuse di poca sensibilità da parte di alcuni utenti, che hanno sottolineato come forse si poteva evitare di parlare del palinsesto già nelle ore successive alla tragedia, accusando autori e conduttrice di “poca sensibilità”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Lutto Andrea Delogu, la decisione di Milly Carlucci: cosa faremo a Ballando

Leggi anche questi approfondimenti

“Le siamo veramente vicini. La disgrazia, il lutto che l’ha colpita è una cosa agghiacciante”. Milly Carlucci ha espresso il suo dolore per la morte di Evan Delogu, fratello 18enne di Andrea Delogu - facebook.com Vai su Facebook

ULTIM'ORA È morto il fratello di Andrea Delogu. Aveva 18 anni - X Vai su X

Ballando con le Stelle, Andrea Delogu salta la puntata di sabato? Milly Carlucci rompe il silenzio - Nel corso della puntata de La Vita in Diretta, Milly Carlucci ha espresso vicinanza ad Andrea Delogu dopo la scomparsa del fratello. Segnala libero.it

Lutto Andrea Delogu, la decisione shock di Milly Carlucci: cosa faremo a Ballando. Parole dure - Stiamo vivendo un clima di collettiva sofferenza e condivisione con Andrea”, ha dichiarato Milly Carlucci, visibilmente provata, nel suo intervento ... Lo riporta thesocialpost.it

Andrea Delogu lascia Ballando con le stelle dopo la morte del fratello? Due ipotesi, sospeso il suo programma - La concorrente ha ricevuto la terribile notizia proprio mentre si dirigeva agli studi Rai per le prove della puntata di sabato. Scrive libero.it