L’uragano Melissa porta venti e piogge devastanti alle Bahamas 34 morti ai Caraibi
(Adnkronos) – L'uragano Melissa sta colpendo le Bahamas con venti devastanti e piogge torrenziali, dopo aver provocato la morte di almeno 34 persone in Giamaica, Cuba e Haiti. Il bilancio delle vittime continua ad aumentare mentre l'uragano, che all'inizio era una tempesta di categoria 5 e ora si è indebolito fino a raggiungere la categoria .
I video ripresi dagli elicotteri in Giamaica hanno filmato l'entità della devastazione causata dall'uragano Melissa, con case distrutte in tutto il territorio attraversato dall'uragano di categoria 5 che ha colpito il Paese. I filmati diffusi dal primo ministro giamaicano,
Giamaica, l'uragano Melissa ha toccato terra con venti a 295 chilometri orari: è la tempesta più forte del pianeta - L'uragano Melissa, di categoria 5, ha colpito la Giamaica vicino a New Hope con venti fino a 295 km/h, il più potente mai registrato nel Paese ...