L’uragano Melissa porta venti e piogge devastanti alle Bahamas 34 morti ai Caraibi

(Adnkronos) – L'uragano Melissa sta colpendo le Bahamas con venti devastanti e piogge torrenziali, dopo aver provocato la morte di almeno 34 persone in Giamaica, Cuba e Haiti. Il bilancio delle vittime continua ad aumentare mentre l'uragano, che all'inizio era una tempesta di categoria 5 e ora si è indebolito fino a raggiungere la categoria . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com