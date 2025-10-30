L' Uragano Melissa colpisce le Bahamas

L'uragano Melissa prosegue la sua strada di distruzione raggiungendo le Bahamas. Il governo ha evacuato circa 1500 persone. Il ciclone è stato declassato a categoria 1, dopo aver scatenato gran parte della sua potenza su Giamaica, Cuba e Haiti, che contano i danni. E’ il terzo uragano più potente mai registrato nei Caraibi e il più lento, caratteristica che lo ha reso così distruttivo. Il bilancio è ancora incerto, ma pesante: si contano 30 vittime, di cui 25 ad Haiti a causa dell'esondazione di un fiume. Arriva il sostegno internazionale: l'Onu ha organizzato operazioni per inviare aiuti e diversi Paesi, fra cui Regno Unito e Stati Uniti, hanno dato la loro disponibilità per assistere economicamente alla riparazione dei danni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'Uragano Melissa colpisce le Bahamas

