L' uragano Melissa colpisce Haiti | le immagini dei villaggi distrutti

Lapresse.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ di 25 morti il bilancio delle vittime ad Haiti a seguito del devastante uragano Melissa. Sono invece 18 i dispersi. La stragrande maggioranza delle persone uccise o disperse si trovava nella città costiera meridionale di Petit-Goâve, dove la tempesta ha distrutto 80 case e danneggiato più di 160 altre. Un fiume a Petit-Goâve è straripato, riversando acqua, fango e detriti su alcune case. I funzionari hanno avvertito che 152 persone disabili nella regione meridionale di Haiti necessitano di assistenza alimentare di emergenza. Complessivamente più di 11.600 persone sono rimaste nei rifugi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

