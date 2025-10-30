Fano, 30 ottobre 2025 – Foto, video e segnalazioni hanno iniziato a circolare sui social negli ultimi giorni: un lupo si aggira alle porte di Fano. Le immagini lo mostrano mentre attraversa con passo guardingo l’area vicino al cimitero urbano, lungo un corridoio verde che collega le campagne con la zona collinare. C’è chi parla, chi ha paura e chi invita al rispetto dell’animale. Un avvistamento che ha suscitato reazioni contrastanti: tra chi parla di paura e chi, invece, invita alla prudenza e al rispetto di un animale che, di fatto, ha scelto un habitat sempre più prossimo alla città. L’Amministrazione comunale ha subito intensificato i controlli, verificando la corretta gestione dei rifiuti e la rimozione delle possibili fonti attrattive, come scarti organici o sacchi non conferiti correttamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lupo in città, il Comune aumenta i controlli