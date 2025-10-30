Luoghi pubblici inclusivi Installazioni visive e sonore | è stato inaugurato il progetto
Installazioni per offrire spunti visivi e uditivi centrati sull’inclusione. Cartelli realizzati con la Comunicazione aumentativa alternativa dove i simboli visivi si affiancano alla scrittura. È il progetto "Se mi segui te lo mostro", realizzato dalla Cooperativa Sociale GP2 Servizi con il contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano e con il supporto del Comune di Pero, inaugurato ieri mattina nel parco comunale Enrico Mattei. Un esempio virtuoso di welfare comunitario in cui istituzioni locali, Terzo Settore e cittadini con disabilità hanno lavorato insieme per costruire un territorio più accogliente e accessibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
