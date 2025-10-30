Luminare anche a viale Trieste A piazza delle Erbe è già Natale | FOTO

Novità in vista del Natale. Come ogni anno, con un trend che prevede sempre più anticipo, è iniziata l'installazione delle luminarie. Riscaldare le strade cittadine con le luci per le festività e la sorpresa riguarda un nuovo tratto coperto dalle installazioni. Ieri mattina, 29 ottobre, tecnici. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Le luminarie accenderanno il centro già a fine novembre. Previsto il Christmas Village alla Rotonda Giorgini e la seconda edizione della festa in viale De Gasperi Vai su Facebook

"Il trasloco del mercato?. Solo parte di viale Trieste e di piazza Mazzini" - "Lo spostamento degli operatori dal centro in viale Puccinotti per il mercato, interessa solo quelli ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Viali Trieste e Don Bosco, lavori per i marciapiedi: a Macerata scattano i divieti - MACERATA Cantieri che si spostano dalle strade e dagli asfalti ai marciapiedi con transenne che delimitano i lavori che interessano, in questa fase, in particolare le aree di viale Trieste nel tratto ... Si legge su corriereadriatico.it

Aperto il cantiere di piazza Trieste viabilità modificata - Sono iniziati, e dureranno circa due mesi, i lavori di riqualificazione del viale pedonale di piazza Trieste, nel tratto che va dall’area Rondò al semaforo tra via Battisti e via Dallagiovanna. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it