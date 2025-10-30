L' ultimo saluto a James Senese l' abbraccio del quartiere e i messaggi degli artisti | Se ne va un pezzo di Napoli

Napolitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'erano tutti per l'ultimo saluto a James Senese, il musicista mezzo napoletano e mezzo americano che negli anni 70 ha cambiato il concetto di musica napoletana nel mondo. C'erano gli artisti che hanno percorso con lui un tratto di strada, c'erano le istituzioni, con tanto di picchetto della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

