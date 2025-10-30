L’ultima follia animalista | nel diario delle scuole si dice che le mucche sono sfruttate dagli allevatori

Vai a scuola, apri il diario di classe, realizzato per le medie inferiori dall’ufficio scolastico territoriale, e scopri che il latte che beviamo la mattina a tavola e i formaggi che ci deliziano a pranzo e a cena s ono frutto di uno “sfruttamento delle mucche” da parte degli allevatori. Una vicenda incredibile che tiene banco da alcuni giorni nel nord del Piemonte, nelle scuole del Verbano-Cusio-Ossola. e che ha visto la dura protesta da parte delle associazioni che tutelano gli agricoltori e gli allevatori italiani. Le mucche sfruttate e la protesta degli allevatori. Fa discutere, dunque, il diario per l’anno scolastico 2025-2026, realizzato in collaborazione con l’ufficio scolastico territoriale, è stato distribuito nelle scuole medie inferiori in 7mila copie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

