L’ultima edicola è del Guercino | Noi resistiamo e rilanciamo

Cento (Ferrara), 30 ottobre 2025 – Il mondo delle edicole vive, ormai da anni, un momento di grave difficoltà. E questa non è certo una novità. La concorrenza dell’informazione online e dei prodotti editoriali paralleli al quotidiano cartaceo è spietata, e le edicole, specialmente nelle piccole località, stanno pian piano scomparendo. Così è anche a Cento capoluogo dove, ormai, rimane salda al suo posto solamente l’Edicola del Guercino di Fabrizio Melloni, edicolante dal 2014 e regista, scrittore e attore teatrale (a livello amatoriale) da ben di più. “Il mio lavoro come giornalaio inizia nel 2014, quando capitò l’occasione di entrare in società per questa edicola, di cui rilevai una quota – comincia a raccontare Melloni – Avevo un passato da lavoratore dipendente, ma cercavo l’opportunità giusta per rendermi autonomo, e così la colsi al volo, quasi per caso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

