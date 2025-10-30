Lukaku torna dopo 77 giorni | da lunedì in palestra a metà dicembre in campo Gazzetta
Dopo 77 giorni, si rivede Lukaku. Dovrebbe rientrare a Napoli oggi oppure al più tardi domani mattina. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano: Lukaku ripartirà seguendo la tabella predisposta di concerto dal suo staff personale con i medici del Napoli, comincerà con un po’ di palestra da lunedì, poi avrà bisogno, dopo una settimana circa, d’un mesetto e forse anche di più in cui riappropriarsi dei parametri atletici per quel suo fisico bestiale, che richiederà (ovviamente) una preparazione pre-campionato praticamente nuova. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Torna Lukaku! Sentite Oriali http://bit.ly/48MEeKc Vai su Facebook
Napoli, Oriali: "De Bruyne starà fuori 3-4 mesi, ma questa settimana torna Lukaku" - X Vai su X
Il Napoli annuncia il ritorno di Lukaku dopo l’infortunio e i tempi di recupero di De Bruyne - Ad annunciarlo è stato Lele Oriali, coordinatore sportivo dell’area tecnica del Napoli: “Rientra questa settimana”. Si legge su fanpage.it
De Bruyne come Lukaku, infortunio pesante e stop lunghissimo: come cambia il Napoli - Infortunio diverso, ma lungo stop: De Bruyne come Lukaku, terminato in anticipo il 2025 a causa della lesione di alto grado al bicipite femorale ... Riporta calciomercato.it
Napoli, quando torna Lukaku? Spunta la data - Il Napoli non può ancora contare su Lukaku; l'attaccante vuole tornare il prima possibile e sembra già esserci una data precisa. Scrive calcioinpillole.com