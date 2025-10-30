Al direttore - A Bruxelles, il prossimo 4 novembre, l’aula del Parlamento europeo accoglierà una sessione speciale. Non saranno eurodeputati a discutere di regole e bilanci, ma imprenditori provenienti da tutto il continente: protagonisti del Parlamento Europeo delle Imprese, l’iniziativa biennale di Eurochambres, l’associazione che riunisce le Camere di commercio europee. Nato nel 2008 come esperimento di partecipazione, il Parlamento delle Imprese è diventato nel tempo un vero laboratorio di democrazia economica. Qui, chi ogni giorno produce, investe e rischia sul mercato porta la propria voce direttamente nel cuore delle istituzioni europee. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’Ue non può più boicottare la cultura d’impresa. Svolte necessarie