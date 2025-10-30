Almeno 100mila cittadini ucraini tra i 18 e i 22 anni hanno lasciato il Paese negli ultimi due mesi dopo che Kiev ha allargato le maglie per l’uscita dal territorio nazionale degli appartenenti a quella coorte anagrafica. Cambia la legge marziale, i giovani ucraini fuggono. A agosto la premier Yulia Svyrydenko si era fatta promotrice di una modifica della Legge Marziale volta a evitare che le famiglie facessero espatriare i giovani minorenni senza prospettiva di vederli rientrare in patria. La legge marziale imponeva a tutti gli uomini tra i 18 e i 60 anni di non lasciare il Paese senza giustificati motivi, e a coloro che avessero derogato alla prescrizione sarebbe stato impedito di fuoriuscire nuovamente in caso di ritorno in Ucraina. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’Ucraina allenta le norme per l’uscita dal Paese e i giovani fuggono in massa: via 100mila persone in due mesi