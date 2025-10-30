Lucio Dalla avrebbe voluto scrivere Sere Nere Da anni non ricordavo un entusiasmo così forte per un mio disco oggi lavoro con Caterina Caselli | così Tiziano Ferro
Tiziano Ferro è intervenuto a “Radio2 alle dieci della sera” per presentare il nuovo disco “Sono un grande”. “Quest’anno ho superato una linea, cioè ho fatto più il cantante che il non cantante nella vita. Sicuramente c’è stanchezza, però c’è anche un grande entusiasmo”, ha detto l’artista. “ È un disco intenso e in un certo senso ci sto a prendermi anche il ‘drammatico’, – ha affermato – però il modo in cui io utilizzo il tono drammatico è perentorio perché io cerco la luce, non sono di quelli che celebra il problema. Se parliamo con una persona di morte pensiamo alla morte del corpo, che è una cosa drammatica, però la morte dello spirito è una tortura, vedere una persona che non fa ciò per cui è nato, che fa qualcosa che lo svilisce come uomo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
Stasera Lucio ha ricevuto due targhe Tenco. "Volevo essere un duro" è miglior album in assoluto e miglior canzone singola, nello stesso anno. Un traguardo altissimo che fissa il nome di Lucio nel firmamento del cantautorato italiano. I chiodi che tengono su il - facebook.com Vai su Facebook
Lucio Corsi sbarca in sala e parla del successo dopo Sanremo: «Passo le giornate con gli amici di sempre» - «Il giorno dopo Sanremo sono uscito di casa e tutte le macchine mi salutavano. Si legge su msn.com