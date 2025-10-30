Lucio Dalla avrebbe voluto scrivere Sere Nere Da anni non ricordavo un entusiasmo così forte per un mio disco oggi lavoro con Caterina Caselli | così Tiziano Ferro

Tiziano Ferro è intervenuto a “Radio2 alle dieci della sera” per presentare il nuovo disco “Sono un grande”. “Quest’anno ho superato una linea, cioè ho fatto più il cantante che il non cantante nella vita. Sicuramente c’è stanchezza, però c’è anche un grande entusiasmo”, ha detto l’artista. “ È un disco intenso e in un certo senso ci sto a prendermi anche il ‘drammatico’, – ha affermato – però il modo in cui io utilizzo il tono drammatico è perentorio perché io cerco la luce, non sono di quelli che celebra il problema. Se parliamo con una persona di morte pensiamo alla morte del corpo, che è una cosa drammatica, però la morte dello spirito è una tortura, vedere una persona che non fa ciò per cui è nato, che fa qualcosa che lo svilisce come uomo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it