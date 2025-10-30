Luciano Spalletti ha firmato è il nuovo allenatore della Juve | accordo fino al 2026

Sport.quotidiano.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino, 30 ottobre 2025 – È  ufficiale la firma di Luciano Spalletti con la Juventus. Nessuna sorpresa, tutto era scritto e confermato già da ieri: c’era solo da attendere i comunicati ufficiali. Sono arrivati nel tardo pomeriggio. Damien Comolli, sotto impulso di Giorgio Chiellini e John Elkann, riparte dunque dal tecnico di Certaldo dopo le tre sconfitte consecutive maturate da Igor Tudor e la vittoria portata a termine ieri sera contro l'Udinese sotto la guida dell’allenatore della Next Gen Massimo Brambilla. Accordo per Spalletti fino al 2026, ma c'è il rinnovo in caso di Champions. Spalletti alla Juve, garantisce Totti: "Sarebbe un grande acquisto" Un anno più rinnovo in caso di Champions. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

luciano spalletti ha firmato 232 il nuovo allenatore della juve accordo fino al 2026

© Sport.quotidiano.net - Luciano Spalletti ha firmato, è il nuovo allenatore della Juve: accordo fino al 2026

News recenti che potrebbero piacerti

luciano spalletti ha firmatoSpalletti ha firmato con la Juve. Ma ora deve farsi un nuovo tatuaggio - Spalletti è arrivato alla Continassa allo Juventus Training Center alle 10. Come scrive msn.com

luciano spalletti ha firmatoLuciano Spalletti è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus! - Luciano Spalletti ha firmato quest’oggi il suo contratto come nuovo allenatore della Juventus. Si legge su generationsport.it

luciano spalletti ha firmatoLuciano Spalletti nuovo allenatore della Juventus, è ufficiale: contratto fino al 30 giugno 2026 - Luciano Spalletti avrà il compito di riportare almeno tra le prime quattro i bianconeri ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Luciano Spalletti Ha Firmato