Luciano Spalletti ha firmato è il nuovo allenatore della Juve | accordo fino al 2026
Torino, 30 ottobre 2025 – È ufficiale la firma di Luciano Spalletti con la Juventus. Nessuna sorpresa, tutto era scritto e confermato già da ieri: c’era solo da attendere i comunicati ufficiali. Sono arrivati nel tardo pomeriggio. Damien Comolli, sotto impulso di Giorgio Chiellini e John Elkann, riparte dunque dal tecnico di Certaldo dopo le tre sconfitte consecutive maturate da Igor Tudor e la vittoria portata a termine ieri sera contro l'Udinese sotto la guida dell’allenatore della Next Gen Massimo Brambilla. Accordo per Spalletti fino al 2026, ma c'è il rinnovo in caso di Champions. Spalletti alla Juve, garantisce Totti: "Sarebbe un grande acquisto" Un anno più rinnovo in caso di Champions. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
