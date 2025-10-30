Luciano Spalletti ecco che fine ha fatto la Panda dello Scudetto vinto col Napoli

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Lo Stregone di Certaldo raccoglie una squadra in evidente difficoltà ma, fedele al proprio credo, riparte dall’identità: “uomini forti destini forti, uomini deboli destini deboli. Non c’è altra strada”. Una frase-manifesto che ne riassume la visione e il metodo, la stessa che lo ha accompagnato nei passaggi decisivi della carriera e che oggi porta idealmente a Torino per ridare slancio ai bianconeri. Quel motto, trasformato in segno pop e motivazionale, Spalletti lo aveva addirittura fatto dipingere sulla sua Fiat Panda durante l’epopea partenopea culminata con lo Scudetto 20222023. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Luciano Spalletti, ecco che fine ha fatto la Panda dello Scudetto vinto col Napoli

