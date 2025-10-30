Luciano Spalletti ecco che fine ha fatto la Panda dello Scudetto vinto col Napoli

Thesocialpost.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Lo Stregone di Certaldo raccoglie una squadra in evidente difficoltà ma, fedele al proprio credo, riparte dall’identità: “uomini forti destini forti, uomini deboli destini deboli. Non c’è altra strada”. Una frase-manifesto che ne riassume la visione e il metodo, la stessa che lo ha accompagnato nei passaggi decisivi della carriera e che oggi porta idealmente a Torino per ridare slancio ai bianconeri. Quel motto, trasformato in segno pop e motivazionale, Spalletti lo aveva addirittura fatto dipingere sulla sua Fiat Panda durante l’epopea partenopea culminata con lo Scudetto 20222023. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

luciano spalletti ecco che fine ha fatto la panda dello scudetto vinto col napoli

© Thesocialpost.it - Luciano Spalletti, ecco che fine ha fatto la Panda dello Scudetto vinto col Napoli

Contenuti che potrebbero interessarti

luciano spalletti fine haSpalletti-Juve, ora è ufficiale: l'ex ct firma fino a fine stagione - Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus, l'ex tecnico di Roma, Inter, Napoli e della Nazionale ha ... Come scrive iltempo.it

luciano spalletti fine haLuciano Spalletti, ecco che fine ha fatto la Panda dello Scudetto vinto col Napoli - Lo Stregone di Certaldo raccoglie una squadra in evidente difficoltà ma, fedele al proprio credo, ... Secondo thesocialpost.it

luciano spalletti fine haSpalletti alla Juve, ora è ufficiale: firma un contratto fino alla fine della stagione - Ecco il comunicato ufficiale del club e i dettagli del contratto. ilnapolista.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Luciano Spalletti Fine Ha