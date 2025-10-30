Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus

Oggi è il primo giorno di Luciano Spalletti da allenatore della Juventus, Sky Sport ha dedicato le prime emozioni che si sono viste a Torino dalla Continassa. È iniziata ufficialmente l'avventura del tecnico di Certaldo in bianconero, c'è grande curiosità per le sue parole.

