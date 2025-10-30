Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus | resterà fino a giugno

La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Luciano Spalletti come nuovo allenatore. Il tecnico toscano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, sostituendo l’esonerato Igor Tudor. Secondo indiscrezioni giornalistiche dovrebbe percepire uno stipendio di 3 milioni di euro nette, pari a 5,55. 🔗 Leggi su Today.it

Scopri altri approfondimenti

Luciano Spalletti, Juventus'un yeni teknik direktörü oldu. ? - X Vai su X

La Juventus riparte da Luciano Spalletti. Sul braccio sinistro del tecnico toscano fa bella mostra lo scudetto vinto con il Napoli. Ora Luciano dovrebbe farsi un altro tatuaggio sull'altro braccio, ma con i colori bianconeri - facebook.com Vai su Facebook

Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus, ora è ufficiale: sabato l’esordio in campionato - Ora è ufficiale: Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Lo riporta lapresse.it

Ufficiale, Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus - Adesso è ufficiale: "Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: il tecnico toscano ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026". Da laprovinciacr.it

Luciano Spalletti nuovo allenatore della Juventus, è ufficiale. I dettagli del contratto: durata e opzioni dell'accordo con i bianconeri - L'ex commissario tecnico della Nazionale azzurra è ufficialmente il nuovo allenatore dei bianconeri: prende il posto di Igor Tudor. Come scrive eurosport.it