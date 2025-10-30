Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus | resterà fino a giugno

Today.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Luciano Spalletti come nuovo allenatore. Il tecnico toscano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, sostituendo l’esonerato Igor Tudor. Secondo indiscrezioni giornalistiche dovrebbe percepire uno stipendio di 3 milioni di euro nette, pari a 5,55. 🔗 Leggi su Today.it

