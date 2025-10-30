Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus contratto fino al 2026 | come giocherà
L’annuncio ufficiale del club. È arrivato l’annuncio che scuote il calcio italiano: Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico toscano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, come reso noto dal club bianconero attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. “Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus”, si legge nella nota, “il tecnico toscano guiderà la prima squadra fino al 2026. Benvenuto, mister Spalletti”. Arriva dopo la breve parentesi di Brambilla, allenatore traghettatore con l’Udinese, e rimpiazza l’esonerato Tudor. La presentazione ufficiale avverrà venerdì 31 ottobre alle ore 12, presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
