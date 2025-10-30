Luciano Spalletti alla Juve ora è ufficiale | il contratto l’opzione in caso di Champions e i nuovi collaboratori del tecnico
Ora è ufficiale: Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Dopo una giornata intera passata tra JMedical e Continassa, con le visite di rito insieme al suo staff e l’incontro con la dirigenza, il tecnico toscano ha messo nero su bianco il suo nome su un contratto che lo legherà al club bianconero fino a fine stagione. «Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: il tecnico ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026», ha scritto in una nota la società. Inizia così, dopo la vittoria per 3-1 sull’Udinese portata a casa dal traghettatore Brambilla, l’era Spalletti a Torino: «Un profilo di competenza ed esperienza che siamo lieti di accogliere nella famiglia bianconera: benvenuto alla Juventus e buon lavoro, mister!». 🔗 Leggi su Open.online
