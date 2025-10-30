Luciano Spalletti a un passo dalla Juve manca solo la firma | il contratto lo stipendio e chi chiama nello staff

È il giorno di Luciano Spalletti alla Juventus. Il tecnico è ora alla Continassa, per l’incontro con la dirigenza e la firma del contratto. Nel pomeriggio lo attenderanno le visite mediche insieme al suo staff al JMedical. Alle 15 l’allenatore conoscerà i suoi nuovi giocatori sul campo di allenamento, mentre l’esordio in panchina per una gara ufficiale sarà sabato sera allo stadio Giovanni Zini per la sfida Cremonese-Juventus. Contro la squadra di Davide Nicola, che in campionato è a solo un punto di distanza dalla Juventus, Spalletti darà la caccia ai primi tre punti della sua avventura in bianconero. 🔗 Leggi su Open.online