Zohran Mamdani, candidato sindaco di New York per il Partito democratico, durante un comizio il 26 ottobre. Le elezioni si terranno il 4 novembre.

#AccaddeOggi | 23 ottobre 1952 Si tenne la prima di Luci della ribalta (Limelight), l'ultimo film americano di Charlie Chaplin. In una scena memorabile duetta con Buster Keaton.

Cuneo: nel Consiglio comunale luci della ribalta di nuovo accese su piazza Europa e abbattimento dei cedri - Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell'Associazione Di Piazza in Piazza e del Comitato Sos Cedri che chiedeva la sospensione della Delibera di Giunta in cui è stato approvato il progetto ese ...

Errore tecnico sul rigore, UFFICIALE: la gara sarà ripetuta - La decisione UFFICIALE stravolge tutto il campionato: adesso c'è anche il comunicato che fuga ogni dubbio a riguardo.

Audi Concept C: dopo le luci della ribalta la show car muove i primi passi - Audi Concept C anticipa il nuovo corso stilistico e tecnico del marchio con un prototipo elettrico omologato e pronto per i collaudi su strada