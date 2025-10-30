Lucca Comics & Games Tetsuo Hara premiato come Maestro del Fumetto L’ingresso agli Uffizi

Lucca, 30 ottobre 2025 – Visitando la mostra a Lucca Comics & Gamesdedicata a Tetsuo Hara (il creatore grafico di Ken il Guerriero), il ministro della Cultura, Alessandro Giuli ha parlato di opere che fanno parte della “biografia sentimentale dell’attuale generazione di adulti italiani”. Quando gli viene riportata questa frase nell’affollatissima conferenza stampa, il “sensei” si schermisce: “Quando ho cominciato non mi aspettavo che le mie opere avessero successo nel mondo. Quando pubblicavo su Shonen Jump, quelle tre colonne portanti: vittoria, amicizia e sacrificio, provenivano dal Bushido (codice di comportamento tradizionale giapponese, adottato dai samurai, ndr), ma penso comunque che la vita di ognuno dovrebbe essere improntata ai valori di vittoria, sacrificio e amicizia”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

