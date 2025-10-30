Lucca Comics & Games secondo giorno | la festa continua Diretta

Lucca,  30 ottobre 2025 – Secondo giorno di Lucca Comics & Games, dopo l’inaugurazione e i primi  appuntamenti della giornata inaugurale. Anche quest’anno Lucca Comics & Games vede le testate di Editoriale Nazionale (Quotidiano Nazionale, La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce!) come media partner impegnate a raccontare l’evento con pagine speciali e sezioni online dedicate. Nell’ampio programma di oggi, tra anteprime, tra incontri e proiezioni, spicca senz’altro la serata  al Teatro del Giglio per lo svelamento dei vincitori dei Lucca Comics & Games Awards, assegnati per celebrare le eccellenze del mondo del fumetto e del gioco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

