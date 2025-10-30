Lucca Comics & Games il ‘Senso’ di Alfred per l’Italia e il fumetto | Non è intrattenimento

Lucca, 30 ottobre 2025 – “Quella dei miei fumetti è un’Italia reinventata, intima. È la mia Italia”. Alfred (nome d’arte di Lionel Papagalli, francese di chiare origini italiane) è uno degli autori di fumetti più celebrati di Francia, un nome importante anche a livello internazionale. Nell’anno in cui la Francia è al centro di Lucca Comics & Games, in corso fino a domenica nella città toscana,una mostra (Fondazione Banca del Monte) è dedicata proprio a questo artista poetico e ironico, talento visionario, che nella sua trilogia “italiana“ (Come prima, Maltempo e Senso, pubblicati da Bao) regala una visione tutta sua del nostro Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucca Comics & Games, il ‘Senso’ di Alfred per l’Italia e il fumetto: “Non è intrattenimento”

