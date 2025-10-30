Lucca Comics & Games il ‘Senso’ di Alfred per l’Italia e il fumetto | Non è intrattenimento

Lanazione.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucca, 30 ottobre 2025 – “Quella dei miei fumetti è un’Italia reinventata, intima. È la mia Italia”. Alfred (nome d’arte di Lionel Papagalli, francese di chiare origini italiane) è uno degli autori di fumetti più celebrati di Francia, un nome importante anche a livello internazionale. Nell’anno in cui la Francia è al centro di Lucca Comics & Games, in corso fino a domenica nella città toscana,una mostra (Fondazione Banca del Monte) è dedicata proprio a questo artista poetico e ironico, talento visionario, che nella sua trilogia “italiana“ (Come prima, Maltempo e Senso, pubblicati da Bao) regala una visione tutta sua del nostro Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lucca comics amp games il 8216senso8217 di alfred per l8217italia e il fumetto non 232 intrattenimento

© Lanazione.it - Lucca Comics & Games, il ‘Senso’ di Alfred per l’Italia e il fumetto: “Non è intrattenimento”

Argomenti simili trattati di recente

lucca comics amp gamesLucca Comics &amp; Games, fumetti, cosplay e fantasy: il multiverso è qui - "Lucca si conferma capitale mondiale del fumetto", ha detto il Ministro della Cultura Giuli annunciando lo stanziamento di fondi per 750. Lo riporta rainews.it

lucca comics amp gamesAl via il Lucca Comics e Games 2025: quali sono gli eventi e gli ospiti più attesi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Al via il Lucca Comics e Games 2025: quali sono gli eventi e gli ospiti più attesi ... Secondo tg24.sky.it

lucca comics amp gamesAl via Lucca Comics &amp; Games. Il ministro Giuli: «750 mila euro per il fumetto» - Mercoledì 29 ottobre è partita l’edizione 2025, con il ministro della Cultura e gli ospiti d’onore dalla Francia: l’illustratrice Rébecca Dautremer e il regista Luc Besson. Riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Lucca Comics Amp Games