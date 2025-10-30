Lucca Comics & Games Civitelli festeggia 40 anni di avventure con Tex Willer Video

Lanazione.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucca, 30 ottobre 2025 – Anniversario in casa Bonelli editore; il disegnatore Fabio Cvitelli festeggia 40 anni di  lavoro su Tex Willer. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lucca comics amp games civitelli festeggia 40 anni di avventure con tex willer video

© Lanazione.it - Lucca Comics & Games, Civitelli festeggia 40 anni di avventure con Tex Willer / Video

News recenti che potrebbero piacerti

lucca comics amp gamesMediaWorld è al Lucca Comics &amp; Games 2025 con il suo iconico Gaming Village e tante attività coinvolgenti - MediaWorld è uno dei protagonisti del Lucca Comics & Games 2025 grazie alle tante attività proposte dal Gaming Village. multiplayer.it scrive

lucca comics amp gamesLucca Comics, nel padiglione Lego un diorama della città toscana - A Lucca Comics &amp; Games la città toscana è protagonista anche in una installazione in Lego che ne ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

lucca comics amp gamesLucca Comics &amp; Games, secondo giorno: la festa continua sotto la pioggia / Diretta - Serata speciale al Teatro del Giglio, con la cerimonia di premiazione, per lo svelamento dei vincitori dei Lucca Comics & Games Awards, assegnati ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lucca Comics Amp Games