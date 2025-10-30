Lucca Comics & Games 2025 Zerocalcare | Presto una nuova serie vittima del mio dialetto

Al  Lucca Comics & Games 2025  Zerocalcare ha celebrato i 10 anni di Netflix in Italia, il racconto dell’incontro al Teatro del Giglio. Nella seconda giornata del Lucca Comics & Games 2025  Zerocalcare e Carolina Crescentini sono stati protagonisti del panel intitolato I 10 anni di Netflix in Italia – Un varietà nerd. A moderare l’incontro, che si è tenuto presso il Teatro del Giglio, sono stati lo youtuber Yotobi e il comico e volto del Gialappa’s Show  Stefano Rapone. Il noto fumettista romano è il primo ospite e presto pubblicherà presto una nuova serie: «Su di me c’è stata una polemica sull’uso del dialetto romano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

