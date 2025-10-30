Al Lucca Comics & Games 2025 Max Pezzali presenta il nuovo comic book per il trentennale dell’album La donna il sogno & il grande incubo. Halloween nel segno di Max Pezzali con un traguardo da festeggiare. Cade quest’anno il trentesimo anniversario de La donna il sogno & il grande incubo e per celebrarlo al meglio, da domani – 31 ottobre – l’album pubblicato nel 1995 torna con due formati speciali in edizione limitata: un vinile splatter e un deluxe box con copertina inedita ricco di sorprese. Al suo interno infatti i fan troveranno il vinile rosso trasparente La donna il sogno & il grande incubo; lo speciale vinile 7 pollici rosso trasparente con Gli Avvoltoi (Demo) Non 6 Bob Dylan; il poster de Gli Avvoltoi e sette inedite illustrazioni in bianco e nero firmate da Giulio De Vita, disegnatore della cover originale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

