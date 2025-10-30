Lucca Comics & Games 2025 | Halloween nel segno di Stranger Things e dell’animazione
Lucca Comics & Games 2025: Halloween nel segno di Stranger Things e dell’animazione Il 31 ottobre, in occasione di Halloween, l’Area Movie a cura di QMI trasformerà Lucca Comics & Games in un set di Stranger Things. La città toscana diventerà per un giorno Hawkins, grazie alla presenza dei protagonisti della serie Netflix – Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp – e dei suoi creatori Matt e Ross Duffer. In attesa della quinta e ultima stagione di Stranger Things, in arrivo su Netflix il 27 novembre (Volume 1), il 26 dicembre (Volume 2) e il 1° gennaio (Episodio finale), il pubblico potrà partecipare a un evento speciale al Cinema Moderno (ore 16. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“Il fumetto è a tutti gli effetti una forma di arte contemporanea”. A dirlo è stato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, intervenendo questa mattina all’inaugurazione di Lucca Comics & Games, la più importante manifestazione italiana del settore. “Io sono stat - facebook.com Vai su Facebook
Dal 29 ottobre al 2 novembre vivi alla grande il gioco con un punto d’incontro tra autori, editori e giocatori. Scopri tutto il programma. $LuccaCG25 - X Vai su X
Lucca Comics and Games, Hasbro rivela le nuove action figures - Svelate in anteprima mondiale quattro imperdibili action figure dedicate ad alcuni degli universi più iconici della cultura pop Emozione e collezionismo si incontrano sul main stage del Padiglione Car ... Riporta tg24.sky.it
Lucca Comics, nel padiglione Lego un diorama della città toscana - A Lucca Comics & Games la città toscana è protagonista anche in una installazione in Lego che ne ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com
FUMETTI Lucca Comics & Games 2025: fumetti, cosplay e fantasy nel multiverso del “French Kiss” - Tra le iniziative più attese, la cerimonia per l’emissione del francobollo celebrativo dei 50 anni di Goldrake e la presentazione della medaglia d’argento dedicata ai Pokémon, realizzata da Poste ... Come scrive statoquotidiano.it