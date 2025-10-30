Lucca Comics & Games 2025: Halloween nel segno di Stranger Things e dell’animazione Il 31 ottobre, in occasione di Halloween, l’Area Movie a cura di QMI trasformerà Lucca Comics & Games in un set di Stranger Things. La città toscana diventerà per un giorno Hawkins, grazie alla presenza dei protagonisti della serie Netflix – Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp – e dei suoi creatori Matt e Ross Duffer. In attesa della quinta e ultima stagione di Stranger Things, in arrivo su Netflix il 27 novembre (Volume 1), il 26 dicembre (Volume 2) e il 1° gennaio (Episodio finale), il pubblico potrà partecipare a un evento speciale al Cinema Moderno (ore 16. 🔗 Leggi su Cinefilos.it