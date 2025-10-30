Lucca Comics & Games 2025 giorno tre con Stranger Things 5 e molto altro

Il Lucca Comics & Games 2025 festeggia Halloween con la presentazione di  Stranger Things 5  e molt altri eventi nell’area movie. Il 31 ottobre l’Area Movie del  Lucca Comics & Games 2025,  a cura di QMI, si prepara a festeggiare Halloween nel segno di Stranger Things, la serie fenomeno globale di Netflix che trasformerà Lucca in Hawkins per un’intera giornata, con la presenza dei protagonisti  Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp  e dei creatori  Matt e Ross Duffer. Nell’attesa della quinta stagione  in arrivo su Netflix dal 27 novembre (Volume 1), dal 26 dicembre (Volume 2) e dall’1 gennaio (Episodio finale), appuntamento al Cinema Moderno con  Stranger Things: aspettando la 5° stagione, un incontro per il pubblico con il cast e i creatori dell’iconica serie (ore 16,30). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

