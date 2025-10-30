Lucca Comics ecco tutti i fumetti premiati

Lucca, 30 ottobre 2025 – Assegnati i premi di Lucca Comics & Games nella cerimonia che si è svolta al Teatro del Giglio. La cerimonia ha preso il via con l’assegnazione dei Lucca Comics Awards - gli “Oscar” italiani del fumetto - i cui vincitori e vincitrici, o i loro editori, sono saliti sul palco per ricevere i prestigiosi riconoscimenti, assegnati dalla giuria composta da: Kalina Muhova (autrice), Mauro Uzzeo (autore), Carmine di Giandomenico (autore), Cecilia Bressanelli (giornalista del Corriere della Sera e della Lettura), Corinna Braghieri (staff culturale Lucca Comics & Games). Premi Yellow Kid. 🔗 Leggi su Lanazione.it

