ROMA – Luca Carboni arriva anche a Roma – al Palazzo dello Sport – con una nuova data di “Rio Ari O Live”, un grande racconto tra musica, parole e immagini. Una grande festa. Live. Mentre sale l’attesa per il debutto sold out dell’11 novembre all’Unipol Forum di Milano, l’artista è impegnato a Bologna con le prove musicali. Insieme all’annuncio del concerto di Roma e del sold out milanese si aggiunge un secondo appuntamento a Bologna il 19 aprile 2026 all’Unipol Arena, oltre a quello già fissato per il 24 gennaio 2026 che sta andando verso il sold out. I biglietti per le nuove date di Roma e Bologna sono in vendita a partire dal 28 ottobre su Ticketone e nei punti vendita abituali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Luca Carboni arriva anche a Roma con una nuova data di “Rio Ari O Live”