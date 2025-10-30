Louvre cinque persone arrestate

Le ultime sul furto. Cinque nuovi fermi sono stati effettuati nell’ambito dell’inchiesta sul furto al museo del Louvre avvenuto undici giorni fa. Lo ha annunciato la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, ai microfoni di RTL. “Uno di loro era effettivamente uno degli obiettivi degli inquirenti, lo avevamo nel mirino”, ha dichiarato Beccuau, precisando che i gioielli rubati, dal valore stimato di 88 milioni di euro, non sono ancora stati ritrovati. Secondo quanto riferito dalla procuratrice, i cinque uomini sono stati fermati a Parigi e nella Seine-Saint-Denis, la stessa banlieue dove vivevano i due uomini arrestati lo scorso fine settimana e ufficialmente indagati da ieri sera. 🔗 Leggi su 361magazine.com

