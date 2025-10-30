Cinque nuovi sospettati sono stati arrestati nell’ambito delle indagini sul furto di gioielli al Louvre. Lo ha annunciato il procuratore di Parigi Laure Beccuau in un’intervista alla radio RTL. I cinque sono stati arrestati contemporaneamente in diverse località della regione parigina intorno alle 21 di ieri, ha dichiarato il procuratore. Uba Il procuratore ha specificato che gli arresti sono. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Louvre: cinque nuovi arresti per il furto dei gioielli