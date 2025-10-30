Louvre | cinque nuovi arresti per il furto dei gioielli
Cinque nuovi sospettati sono stati arrestati nell’ambito delle indagini sul furto di gioielli al Louvre. Lo ha annunciato il procuratore di Parigi Laure Beccuau in un’intervista alla radio RTL. I cinque sono stati arrestati contemporaneamente in diverse località della regione parigina intorno alle 21 di ieri, ha dichiarato il procuratore. Uba Il procuratore ha specificato che gli arresti sono. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Approfondisci con queste news
Corriere della Sera. . ULTIM'ORA - Cinque nuovi arresti, mercoledì sera, per il furto al museo del Louvre di Parigi avvenuto lo scorso 19 ottobre. Tra loro ce n'è almeno uno che avrebbe partecipato direttamente al colpo e faceva parte della banda dei quattro Vai su Facebook
Cinque nuovi arresti a Parigi per il furto al Louvre - "I cinque sono stati arrestati contemporaneamente in diverse località della regione parigina intorno alle 21 di ieri" ha dichiarato il procuratore ... Scrive msn.com
Furto di gioielli al Louvre, nuova svolta: "Arrestati altri cinque sospettati". I pm: "Uno incastrato dal Dna" - Cinque nuovi sospettati sono stati arrestati ieri sera per la rapina, secondo quanto dichiarato dal procuratore di Parigi Laure Beccu ... Si legge su affaritaliani.it
Furto al Louvre, cinque nuovi arresti a Parigi - Lo ha annunciato la procuratrice di Parigi. Si legge su msn.com