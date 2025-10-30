Parigi, 30 ottobre 2025 - Altre cinque persone sono state arrestate dalla polizia francese in relazione spettacolare furto di gioielli da 88 milioni di euro al Louvre dei giorni scorsi, si apprende dai media transalpini. Soli ieri i primi due arrestati avevano iniziato a collaborare ammettendo una parziale responsabilità. Louvre, i ladri in fuga sul montacarichi Secondo quanto scrive Le Figaro 4 sono stati presi ieri sera verso alle 20 nella capitale, nel 16mo arrondissement: "Tutti e quattro sono in custodia, incluso uno dei principali sospettati della rapina", ha dichiarato una fonte della polizia al giornale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Louvre, altri cinque arresti. “Anche il principale sospettato”