Louvre altri cinque arresti Anche il principale sospettato

Quotidiano.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parigi, 30 ottobre 2025 - Altre cinque persone sono state arrestate dalla polizia francese in relazione spettacolare furto di gioielli da 88 milioni di euro al Louvre dei giorni scorsi, si apprende dai media transalpini. Soli ieri i primi due arrestati avevano iniziato a collaborare ammettendo una parziale responsabilità. Louvre, i ladri in fuga sul montacarichi Secondo quanto scrive Le Figaro 4 sono stati presi ieri sera verso alle 20 nella capitale, nel 16mo arrondissement: "Tutti e quattro sono in custodia, incluso uno dei principali sospettati della rapina", ha dichiarato una fonte della polizia al giornale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

louvre altri cinque arresti anche il principale sospettato

© Quotidiano.net - Louvre, altri cinque arresti. “Anche il principale sospettato”

Approfondisci con queste news

louvre cinque arresti principaleLouvre, altri cinque arresti. “Anche il principale sospettato” - Mentre i primi due arrestati hanno parzialmente ammesso le loro responsabilità nello spettacolare furto al museo di Parigi da 88 milioni di euro, nella rete degli investigatori sono finiti altri 5 sos ... Lo riporta msn.com

louvre cinque arresti principaleCinque nuovi arresti a Parigi per il furto al Louvre - "I cinque sono stati arrestati contemporaneamente in diverse località della regione parigina intorno alle 21 di ieri" ha dichiarato il procuratore ... Secondo rainews.it

Furto al Louvre, media francesi: arrestati altri cinque sospetti - Sono cinque i nuovi arrestati per la rapina al Louvre del 19 ottobre: lo ha riferito questa mattina l'emittente radiofonica francese RTL. Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Louvre Cinque Arresti Principale