Louvre altri cinque arresti Anche il principale sospettato
Parigi, 30 ottobre 2025 - Altre cinque persone sono state arrestate dalla polizia francese in relazione spettacolare furto di gioielli da 88 milioni di euro al Louvre dei giorni scorsi, si apprende dai media transalpini. Soli ieri i primi due arrestati avevano iniziato a collaborare ammettendo una parziale responsabilità. Louvre, i ladri in fuga sul montacarichi Secondo quanto scrive Le Figaro 4 sono stati presi ieri sera verso alle 20 nella capitale, nel 16mo arrondissement: "Tutti e quattro sono in custodia, incluso uno dei principali sospettati della rapina", ha dichiarato una fonte della polizia al giornale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Fondation Cartier pour l'art contemporain: Jean Nouvel reinventa l’architettura museale all’interno di un isolato Haussmanniano Nel cuore del Palais-Royal, cinque piattaforme mobili trasformano l’ex Louvre des Antiquaires in una macchina scenica per l’arte c Vai su Facebook
Louvre, altri cinque arresti. “Anche il principale sospettato” - Mentre i primi due arrestati hanno parzialmente ammesso le loro responsabilità nello spettacolare furto al museo di Parigi da 88 milioni di euro, nella rete degli investigatori sono finiti altri 5 sos ... Lo riporta msn.com
Cinque nuovi arresti a Parigi per il furto al Louvre - "I cinque sono stati arrestati contemporaneamente in diverse località della regione parigina intorno alle 21 di ieri" ha dichiarato il procuratore ... Secondo rainews.it
Furto al Louvre, media francesi: arrestati altri cinque sospetti - Sono cinque i nuovi arrestati per la rapina al Louvre del 19 ottobre: lo ha riferito questa mattina l'emittente radiofonica francese RTL. Segnala tg24.sky.it