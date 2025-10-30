Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi giovedì 30 ottobre 2025 | numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 28 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 31 (79) 20 (77) 46 (71) 44 (42) 11 (42) Cagliari: 8 (98) 74 (68) 19 (59) 50 (57) 72 (55) Firenze: 42 (108) 76 (95) 89 (70) 22 (56) 55 (49) Genova: 73 (64) 10 (58) 39 (51) 52 (50) 80 (48) Milano: 47 (78) 56 (77) 51 (74) 46 (60) 23 (58) Napoli: 33 (72) 58 (61) 59 (61) 36 (58) 90 (51) Palermo: 65 (67) 89 (60) 44 (60) 37 (51) 13 (47) Roma: 63 (94) 16 (81) 86 (66) 45 (51) 2 (49) Torino: 4 (88) 46 (80) 88 (60) 89 (59) 57 (51) Venezia: 16 (85) 49 (72) 71 (66) 44 (60) 30 (60) Nazionale: 82 (121) 59 (97) 35 (91) 73 (76) 44 (70). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 30 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

