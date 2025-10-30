L' oroscopo di oggi - giovedì 30 ottobre

Ilgiornale.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ariete ?? > Le comunicazioni oggi caro Ariete sono accelerate dal tuo desiderio di vedere risolta una situazione pratica eo abitativa che ti sta a cuore. > È da un po’ di tempo infatti che puoi avvertire forte l’esigenza di modificare qualcosa nella tua routine e la giornata di oggi, si presenta ideale per dare uno scossone positivo al solito tran tran. > La Luna in sestile in Acquario e i pianeti in Scorpione, determinano nelle tue relazioni la capacità di viverle con grande passione e coinvolgimento. Le mezze misure non sono quindi contemplate. Nel lavoro, mi piace la progettualità che ti fa mettere in atto delle strategie giuste per raggiungere i tuoi obiettivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

