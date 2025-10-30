L’oroscopo di domani 31 ottobre 2025 | le previsioni il segno fortunato del giorno
ABBONATI A DAYITALIANEWS Transiti astrali generali. La giornata del 31 ottobre 2025 è caratterizzata da un aumento dell’intensità emotiva, grazie al fatto che la Luna entra in Pesci, favorendo sensibilità e intuizione. Inoltre, nel corso del periodo, si evidenziano configurazioni armoniche come il cosiddetto Grand Water Trine che ha dominato la fine del mese, amplificando la capacità di sentirsi in sintonia con gli altri e con se stessi. Questi transiti suggeriscono un buon terreno per riflessione, messa a fuoco emotiva e gestione delle relazioni con maggiore empatia. Il segno fortunato della giornata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
