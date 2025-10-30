Loro due insieme I due volti di Canale 5 beccati così | fuori gli ex è scoppiato l’amore

Da giorni il mondo del gossip si interrogava sulla possibilità che due volti noti del piccolo schermo avessero intrecciato una nuova relazione. I rumor correvano veloci tra i social, alimentati da segnalazioni anonime e piccoli indizi che, sommati, sembravano disegnare un quadro sempre più chiaro. Dopo la tempesta di commenti, arriva finalmente una prova visiva che sembra fugare ogni dubbio: una foto che li ritrae insieme per le vie di Roma, mano nella mano, in atteggiamenti affettuosi e rilassati. Lo scatto, pubblicato dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, è stato inviato da un’utente che li ha riconosciuti per strada. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

