Dopo l’ eliminazione di Lorenzo Musetti nei sedicesimi del Masters 1000 di Parigi e l’inizio degli ottavi, risultano già qualificati alle ATP Finals di singolare sei tennisti: per gli ultimi due posti a disposizione sono in corsa sei atleti, ma un altro vincendo quest’oggi staccherebbe il pass per l’ultimo torneo stagionale. Si tratta dell’australiano Alex de Minaur, il quali raggiungendo i quarti a Parigi avrebbe la matematica certezza di giocare le Finals senza dover attendere i risultati altrui nel torneo transalpino o nei 250 della prossima settimana, previsti ad Atene e Metz. In tal caso resterebbero in cinque in corsa per un solo posto a disposizione: Lorenzo Musetti è ottavo e potrebbe essere scavalcato a Parigi dal canadese Felix Auger-Aliassime, il quale, però, dovrà arrivare in finale per superare l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lorenzo Musetti si qualifica alle ATP Finals se…Le combinazioni a Parigi per evitare i tornei dell'ultima settimana