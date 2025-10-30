Lorenzo Musetti si qualifica alle ATP Finals se…Le combinazioni a Parigi per evitare i tornei dell’ultima settimana

Oasport.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’ eliminazione di Lorenzo Musetti nei sedicesimi del Masters 1000 di Parigi e l’inizio degli ottavi, risultano già qualificati alle ATP Finals di singolare sei tennisti: per gli ultimi due posti a disposizione sono in corsa sei atleti, ma un altro vincendo quest’oggi staccherebbe il pass per l’ultimo torneo stagionale. Si tratta dell’australiano Alex de Minaur, il quali raggiungendo i quarti a Parigi avrebbe la matematica certezza di giocare le Finals senza dover attendere i risultati altrui nel torneo transalpino o nei 250 della prossima settimana, previsti ad Atene e Metz. In tal caso resterebbero in cinque in corsa per un solo posto a disposizione: Lorenzo Musetti è ottavo e potrebbe essere scavalcato a Parigi dal canadese Felix Auger-Aliassime, il quale, però, dovrà arrivare in finale per superare l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

lorenzo musetti si qualifica alle atp finals se8230le combinazioni a parigi per evitare i tornei dell8217ultima settimana

© Oasport.it - Lorenzo Musetti si qualifica alle ATP Finals se…Le combinazioni a Parigi per evitare i tornei dell’ultima settimana

Approfondisci con queste news

Lorenzo Musetti si qualifica alle ATP Finals se…Le combinazioni a Parigi per evitare i tornei dell’ultima settimana - Dopo l'eliminazione di Lorenzo Musetti nei sedicesimi del Masters 1000 di Parigi risultano essere già qualificati alle ATP Finals di singolare cinque ... Segnala oasport.it

lorenzo musetti qualifica atpMusetti e la corsa verso le ATP Finals: tutti i casi di una sua qualificazione aritmetica già a Parigi - Davanti a lui ci sono de Minaur e Shelton a breve distanza, dietro invece Auger- ubitennis.com scrive

lorenzo musetti qualifica atpAliassime ai quarti a Parigi, corsa su Musetti per le Atp Finals - Aliassime avanza ai quarti al Masters di Parigi e si avvicina a Lorenzo Musetti nella corsa alle Atp Finals. Riporta sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Lorenzo Musetti Qualifica Atp