Lorenzo Musetti si qualifica alle ATP Finals se…Le combinazioni a Parigi per evitare i tornei dell’ultima settimana
Dopo l’ eliminazione di Lorenzo Musetti nei sedicesimi del Masters 1000 di Parigi e l’inizio degli ottavi, risultano già qualificati alle ATP Finals di singolare sei tennisti: per gli ultimi due posti a disposizione sono in corsa sei atleti, ma un altro vincendo quest’oggi staccherebbe il pass per l’ultimo torneo stagionale. Si tratta dell’australiano Alex de Minaur, il quali raggiungendo i quarti a Parigi avrebbe la matematica certezza di giocare le Finals senza dover attendere i risultati altrui nel torneo transalpino o nei 250 della prossima settimana, previsti ad Atene e Metz. In tal caso resterebbero in cinque in corsa per un solo posto a disposizione: Lorenzo Musetti è ottavo e potrebbe essere scavalcato a Parigi dal canadese Felix Auger-Aliassime, il quale, però, dovrà arrivare in finale per superare l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Lorenzo Musetti crolla nel derby contro Sonego a Parigi: brutto ko del toscano e la sua partecipazione alle ATP Finals è a rischio - facebook.com Vai su Facebook
Lorenzo Musetti disegna tennis e spegne l'argentino Tomas Etcheverry. Il carrarino si impone per 6-3 6-4 e raggiunge Matteo Berrettini e Jannik Sinner ai quarti di finale $Tennis $Musetti $ErstebankOpen - X Vai su X
Lorenzo Musetti si qualifica alle ATP Finals se…Le combinazioni a Parigi per evitare i tornei dell’ultima settimana - Dopo l'eliminazione di Lorenzo Musetti nei sedicesimi del Masters 1000 di Parigi risultano essere già qualificati alle ATP Finals di singolare cinque ... Segnala oasport.it
Musetti e la corsa verso le ATP Finals: tutti i casi di una sua qualificazione aritmetica già a Parigi - Davanti a lui ci sono de Minaur e Shelton a breve distanza, dietro invece Auger- ubitennis.com scrive
Aliassime ai quarti a Parigi, corsa su Musetti per le Atp Finals - Aliassime avanza ai quarti al Masters di Parigi e si avvicina a Lorenzo Musetti nella corsa alle Atp Finals. Riporta sport.quotidiano.net